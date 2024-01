Remco Evenepoel spreekt zijn ongenoegen uit over de Tour: "Dat hoort gewoon niet"

Remco Evenepoel staat komende zomer voor het eerst aan de start van de Tour. Daar wacht hem net voor de eerste rustdag een gevaarlijke gravelrit.

In een podcast van kledingsponsor Castelli heeft Evenepoel al vooruitgeblikt op de gravelrit in en rond Troyes, de negende rit van de Tour van dit jaar. "Het is niet aan mij om te zeggen of het erin moet of niet, maar of ik er fan van ben?"

"Dat hangt ervan af. Ik moet het parcours nog bekijken, maar er hoort geen échte Strade-rit in een grote ronde. Dat is iets totaal anders. Daar rijden coureurs die specifiek die koers willen winnen, maar in grote rondes zijn er sommige coureurs zelfs bang voor."

Geen fan van impact van gravelrit

"Het mag erin zitten, maar het moet niet te veel invloed hebben op de wedstrijd. Een paar stroken kunnen wel, maar in de Tour zitten er maar weinig asfaltwegen tussen. Als je ergens een lekke band hebt en de koers ontploft, dan ben je gezien."

"Ik ben dus wel een fan van de gravelrit, maar niet van de impact die het kan hebben op de wedstrijd. Vincenzo Nibali won de Tour de France eens op de kasseien, maar je kan een ronde net zo goed verliezen in dit soort ritten."

Evenepoel rekent vooral op de steun van zijn ploegmaats. "Als mannen als Kasper Asgreen en Yves Lampaert met me mee zouden gaan naar de Tour, dan heb ik de perfecte gasten rondom mij. Kasper is al eens derde geworden in Strade en Yves is simpelweg een heel sterke gast op het vlakke."