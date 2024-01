Wat een BK! Sanne Cant pakt 15de titel op rij, Laura Verdonschot strandt in het wiel

Het Belgisch kampioenschap bij de vrouwen is een bloedstollend duel geworden tussen Sanne Cant en Laura Verdonschot. Uiteindelijk trok Sanne Cant aan het langste eind en pakte haar 15de titel op rij.

Er waren vooraf drie favorieten voor de Belgische titel veldrijden bij de vrouwen: Sanne Cant, Laura Verdonschot en Marion Norbert-Riberolle. Die drie verschenen al snel aan het front van de cross.

Verdonschot maakte als eerste een schuivertje, waardoor Cant een paar seconden voorsprong pakte. Maar haar ploeggenote Norbert-Riberolle reed het gaatje dicht, met Verdonschot in haar wiel. Daarna ging Cant even tegen de grond.

Alles kwam wel weer samen, maar Norbert-Riberolle moest de rol wel als eerste lossen. Halfweg reed Cant weg van Verdonschot, door op een heuveltje boven te rijden terwijl Verdonschot halfweg moest afstappen.

Bloedstollende finale na val van Cant

Het verschil groeide naar zo'n 16 seconden, maar ook Cant ging in de fout. Ze zocht iets te veel de graskant op en ging over de afsluiting. Ze sprong snel weer op de fiets, maar Verdonschot kwam wel weer aansluiten.

De twee gingen samen de slotronde in, maar op hetzelfde heuveltje maakte Cant opnieuw het verschil. Ze pakte opnieuw zo'n 5 seconden, maar Verdonschot kon toch weer opnieuw komen afsluiten. Maar Cant ging in de laatste minuut toch weer naar de kop.

Verdonschot geraakt er niet meer over en Cant pakte haar 15de Belgische titel op rij. Verdonschot vloekte stevig, maar moest toch weer tevreden zijn met zilver. Norbert-Riberolle pakte het brons.