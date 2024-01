Doet Thibau Nys mee voor de Belgische titel? Sven Nys noemt zijn topfavoriet

Pakt Thibau Nys straks zijn eerste Belgische titel bij de profs? Vader Sven Nys heeft alvast goed nieuws over zijn vorm.

Thibau Nys had begin dit seizoen een bijzonder hoog niveau te pakken met zeges in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Daarna zakte zijn niveau wel, met enkele mindere uitslagen tot gevolg.

De laatste weken kon Nys weer een paar keer een goede uitslag neerzetten. Hoe heeft hij zich kunnen voorbereiden naar het BK? "Thibau heeft een goede week gehad en hij crost ook weer beter", zegt Sven Nys bij Sporza.

Michael Vanthourenhout de topfavoriet

"Of dat voldoende is voor de Belgische titel? Dat is koffiedik kijken", zegt Nys nog. Volgens vader Nys behoort zijn zoon tot een van de vier renners die de kans maakt op de Belgische trui.

"Maar een Michael Vanthourenhout moet je vandaag hoger inschatten. Hij is een kampioenschapsrenner en de weersomstandigheden liggen hem", stelde Nys nog.

Maar vader Nys had ook nog goed nieuws over de vorm van zijn zoon. "In Baal voelde Thibau zich even goed als op de Koppenberg. Het wordt een onvoorspelbaar Belgisch kampioenschap", besloot hij.