Eli Iserbyt doet meteen een stevige belofte en zegt door welk diep dal hij is gegaan

Dit nemen ze hem niet meer af: Eli Iserbyt is Belgisch kampioen. Hij is uit een dal moeten kruipen om in Meulebeke die Belgische titel te kunnen veroveren.

Enkele uren na zijn eerste reactie peilde Sportweekend zondagavond bij hem naar het verwerkingsproces. "Het duurt altijd wel even om uit de roes van de wedstrijd te kruipen. Ik kan mezelf wel knijpen als ik naar de trui kijk." Wat opviel, is die lange omhelzing tussen hem en ploegmaat Michael Vanthourenhout na het BK.

"Michael en ik zijn concurrenten in de wedstrijd, maar ook heel goede vrienden naast de fiets. We gunnen het elkaar heel hard. De laatste twee weken is het zeker geen makkelijke tijd voor ons geweest. We zaten allebei met vraagtekens, maar trekken elkaar naar een hoger niveau. Als je dan als 1 en 3 kan eindigen, is dat super."

ISERBYT GEWAPEND TEGEN DE STRESS

Iserbyt was vroeger niet bepaald een kampioenschapsrenner, maar ook een mental coach heeft daar aan gewerkt. "Het is een werk van anderhalf jaar. Beetje bij beetje probeer ik mij meer te wapenen tegen stress. Ik kom misschien ook net iets frisser aan de start door Baal en Koksijde - twee heel zware wedstrijden - over te slaan."

Ooit waren er twijfels of hij zou blijven koersen, ook omdat in het dagelijkse leven enkele zaken speelden. En kijk nu. "Ik moet op de eerste plek mijn vrouw en ook mijn ploeg en familie bedanken." Wat brengt The Day After? "Hopelijk komt er veel volk kijken in mijn thuiscross in Otegem. Ik hoop ergens nog frisse benen te vinden om die trui te tonen."