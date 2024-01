Van Aert ging voor de bijl, grote Van der Poel-show anders bekeken: "Mathieu een speciale, dat is gewoon ongelooflijk"

Mathieu van der Poel heeft ondertussen al heel wat kunststukjes opgevoerd, maar zijn grootste show was wellicht toch die in Glasgow in 2023. Ook Wout van Aert kon hem niet van de wereldtitel op de weg houden.

Het is stilaan aftellen naar het WK veldrijden, maar het is nog maar van augustus geleden dat Van der Poel zijn vorige WK won: dat op de weg. Bij Wieler Revue vertelt Daan Hoole, toen ook in de Nederlandse selectie, hoe hij die dag beleefd heeft.

Hoole herinnert zich hoe Pascal Eenkhoorn al een paar keer had geroepen dat het binnen was. "Dertig seconden later ging Mathieu onderuit… We dachten allemaal dat hij het daar zou verliezen, maar het gat was nog best groot. Iedereen weet dat hij een speciale is."

VAN DER POEL EEN VAN DE SUPERSTERREN

Zijn demarrage maakte dat ook nog eens duidelijk. "Als je ziet hoe hij ook wegreed van toppers als Van Aert, Pogačar en Pedersen… Dat is gewoon ongelooflijk. Hij was zoveel beter dan die anderen. En ik weet hoe goed Mads is. Mads zegt altijd dat er een paar supersterren zijn in het peloton en hij net een niveautje onder hen zit."

In de wedstrijd voor merkenteams is Hoole immers een ploegmaat van Pedersen. "Hij vindt het ook bijzonder wat Mathieu doet."