Wout van Aert kan het op verschillende manieren, maar kiest nu toch wel echt voor het stevigere werk

Wout van Aert is voor een specifieke reden naar Spanje vertrokken. Het kan wel op verschillende manieren, de fysieke prikkels opdoen om zich klaar te stomen voor het wegseizoen.

Een blik op zijn Strava-account maakt dat duidelijk. Van Wout van Aert is geweten dat hij ook wel eens houdt van een looptocht. En, jawel, zondag heeft hij zijn loopschoenen uit de kast gehaald voor een looptraining van 7,6 kilometer. Daar deed hij 33 minuten en 47 seconden over. 'De markies' is blijkbaar het thema dat door zijn hoofd ging.

VAN AERT LOOPT EN FIETST

Bij zijn looptocht schreef Van Aert immers: "Enkel de markies mankeert." Later op de dag was het dan tijd om de wielrenner in zich aan te spreken, voor wat toch ook al wel het stevigere werk voor de trainingen op de fiets is. Het is een fietstocht geworden van een afstand van 232,6 kilometer.

Van Aert heeft 7 uur, 3 minuten en 46 seconden op de fiets gezeten om al die kilometers af te leggen. "De markies mankeert enkel nog een beetje efficiëntie", schrijft de renner van Visma-Lease a Bike bij de gegevens over zijn fietstraining.