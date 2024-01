🎥 Australische thuisrijder wint meteen eerste keer voor zijn nieuwe ploeg, twee Belgen in de top vijftien

Met een openingsetappe van 144 kilometer werd de Tour Down Under dit jaar op gang geschoten. Onderweg lagen drie beklimmingen van Menglers Hill, een klim van 1 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%.

De eerste twee vluchters van het jaar waren de Fransman Louis Barré en de Duitser Georg Zimmermann, de Fransman pakte onderweg genoeg punten om de eerste bergtrui te veroveren.

Maar de sprintersploegen hadden toch hun zinnen gezet op de ritzege. Enkele valpartijen ontsierden de finale nog, maar er werd uiteindelijk toch gesprint voor de zege in Tanunda.

BORA-hansgrohe zette een indrukwekkende sprinttrein op de rails, lead-out Danny van Poppel zette nieuwkomer en thuisrijder Sam Welsford perfect af. De Australiër pakte zo meteen zijn eerste zege van het seizoen.

Phil Bauhaus werd tweede, Biniam Girmay derde en Caleb Ewan vierde. Met Milan Fretin als 12de en Piet Allegaert als 15de eindigden er ook twee Belgen in de top 15. Welsford is ook de logische eerste leider in de Tour Down Under.

