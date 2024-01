Niels Albert begrijpt Wout van Aert voor de volle 100% met drastische keuze

De focus van Wout van Aert lag niet op het veldrijden, hij focust zich volledig op het klassieke voorjaar. Een goede keuze vindt Niels Albert.

Het veldrijden was enkel een middel, geen doel voor Wout van Aert. Met minder trainingen in de benen begon hij aan het seizoen, om stilaan beter te worden. Het WK werd geschrapt om een eerste piek te vermijden.

Daardoor komt alle druk wel te liggen op het voorjaar, specifiek op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, twee wedstrijden die hoog op het lijstje staan bij Van Aert. Hij hoopt dit jaar minstens één van de twee af te vinken.

Goede keuze voor Vlaanderen en Roubaix

Niels Albert vindt de keuze om nu vol in te zetten op de Monumenten logisch, zeker gezien de leeftijd van Van Aert. "Hoeveel kansen krijgt hij nog om Vlaanderen of Roubaix te winnen?", stelt hij bij Lambert & Albert.

"Hij gaat stilaan richting de dertig (in september wordt Van Aert 30, nvdr.). Misschien hebben ze nog twee of drie jaar, maar dan wordt hij ook al 33 en er komt altijd opnieuw jeugd bij. Lek rijden, vallen of ziek zijn. De jaren passeren en vroeg of laat is het gedaan."

"Ze zeiden tegen mij altijd na een kampioenschap of een grote wedstrijd die ik niet gewonnen had, dat het een kans was die niet meer terugkwam. Voor je het weet ben je aan het einde van je carrière en is het gedaan."