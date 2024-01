🎥 Klaar voor het laatste duel met Van Aert: Van der Poel met andere superster op pad

In Australië is het nieuwe wielerseizoen al op gang gekomen, de rest van de renners traint momenteel in Spanje. En daar komen kampioenen elkaar wel eens tegen.

Mathieu van der Poel is eigenlijk nog altijd bezig aan zijn crossseizoen, komende zondag zakt hij af naar Benidorm voor de voorlaatste manche van de Wereldbeker. Daarna volgen nog de crossen in Hamme en Hoogerheide voor het WK. De wereldkampioen veldrijden en op de weg werkt in Spanje echter aan zijn voorbereiding op de weg. Eind vorig jaar deed hij dat enkele keren met Remco Evenepoel, nu met zijn goede vriend Tadej Pogacar. Geen duels Pogacar-Van der Poel in Vlaanderen De twee trappen, samen met Pavel Sivakov en Jan Christen stevig door. Al komt Pogacar nog niet snel in actie. Pas begin maart met de Strade Bianche rijdt Pogacar zijn eerste koers, bij Van der Poel is er nog niets duidelijk. In Vlaanderen zullen Pogacar en Van der Poel elkaar al zeker niet treffen dit voorjaar. De Sloveen rijdt enkel de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. Want daarna rijdt Pogacar de dubbel Giro-Tour.