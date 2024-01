Kamp Remco Evenepoel is er helemaal van overtuigd en geeft belangrijke toelichting

Het geldt ook voor Remco Evenepoel: in het kamp van elke renner moet iedereen overtuigd zijn dat de manier van werken loont. Dat is bij Evenepoel en zijn entourage bijvoorbeeld het geval.

Daar geloven ze heiling in de windtunneltesten in Milaan. Trainer Koen Pelgrim heeft in Het Laatste Nieuws nog extra duiding gegeven bij de dag van Remco in de windtunnel. Van 's ochtends vroeg tot diep in de namiddag hebben ze daar geschaafd aan alles wat met het tijdrijden te maken kan hebben.

Die tijd hebben ze dus nuttig gebruikt. "Je wil elke opstelling liefst een paar keer doen. Want een kleine verandering kan een ander resultaat geven. De windrichting, de windsnelheid, de houding van Remco of de plaatsing van zijn helm: het speelt allemaal mee."

DETAILS BESLISSEND OP NIVEAU EVENEPOEL

Om tijdritten te kunnen winnen tegen de strafste concurrenten, is het nodig om op zoek te blijven gaan naar minimale verbeteringen. "Op het niveau waarop Remco koerst, kunnen kleine details een groot verschil maken. Het verschil tussen Remco en Ganna op het WK in Glasgow zou je bijvoorbeeld kunnen maken met kledij."