Nederlandse bondscoach neemt drastische maatregel wat het WK veldrijden betreft

Dankzij wereldkampioen Mathieu van der Poel mag Nederland met acht renners naar het WK veldrijden in Tabor afzakken. Maar bij onze noorderburen worden wellicht niet al die plaatsen ingevuld.

Dankzij hun eerste plaats op de landenranking mag Nederland, net als België, minstens met zeven renners afzakken naar het WK veldrijden in Tabor. Maar dankzij wereldkampioen Mathieu van der Poel krijgt Nederland nog een extra plaats.

Maar op dit moment zijn er meer plaatsen dan er renners zijn die aan de selectie-eis van bondscoach Gerben de Knegt hebben voldaan. Die eis is om twee keer in de top-16 van de Wereldbeker te eindigen.

"Er zijn er een paar die dat niet gehaald hebben. In mijn ogen is dat nochtans geen heel strenge eis", zegt De Knegt bij Wielerflits. Stan Godrie werd in Val di Sole 15de maar moet dus nog één de top-16 halen, Mees Hendrickx eindigde dit seizoen nog niet in de top-16.

Nog twee kansen

"Als je naar een WK gaat, moet je voor een goede uitslag kunnen gaan", stelt De Knegt nog. Daarom hanteert hij die selectie-eis dus. In Benidorm en Hoogerheide krijgen Godrie en Hendrickx nog een kans om zich te plaatsen.

Momenteel trekt Nederland dus maar met zes renners naar het WK: Mathieu van der Poel, Lars Van der Haar, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Corné van Kessel en Joris Nieuwenhuis.