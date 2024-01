Nu al stukje geschiedenis geschreven: Jasper Philipsen krijgt het gezelschap van een absoluut supertalent

Jasper Philipsen heeft al heel wat bewezen in zijn carrière. Een absoluut supertalent laat alvast zien op zijn minst over een gelijkaardig potentieel te beschikken.

Vorig jaar is Jasper Philipsen zelfs uitgegroeid tot één van de sterren van de Tour de France, maar het opbouwen van een succesvolle wielerloopbaan gaat stap voor stap. Philipsen kwam bijvoorbeeld aan de oppervlakte door op zijn twintigste al een etappe te winnen in de Tour Down Under.

EXTRA LID VOOR CLUBJE PHILIPSEN

Op die leeftijd hebben enkel Michael Matthews en Michael Rogers hem dat voorgedaan. Dit selecte clubje heeft nu het gezelschap gekregen van Isaac Del Toro, de 20-jarige Mexicaan van UAE. De tweede rit in de Tour Down Under draaide uit op een spervuur van demarrages in de finale. Del Toro koos het juiste moment om aan te gaan.

Een achtervolgende groep viel Del Toro nog op de nek, maar de Noord-Amerikaan kwam wel als eerste over de streep in Lobethal. Het is meteen een dubbelslag, want de jonge wielrenner is ook de nieuwe leider in de Tour Down Under.