Is Landa wel een goede meesterknecht voor Evenepoel? Voorbeeld uit 2019 toont dat perfect aan

Met de komst van Mikel Landa nam Soudal Quick-Step toch wat risico. Hoe goed zal de Spanjaard zich schikken in de rol van knecht voor Remco Evenepoel?

Soudal Quick-Step zette dit jaar nog wat meer in op verjonging, maar het haalde de 34-jarige Mikel Landa ook een echte ancien binnen. Na Pieter Serry is Landa zelfs de oudste renner van de hele ploeg.

De Spanjaard moet vooral Remco Evenepoel bijstaan in rittenkoersen, met als hoofddoel de eerste Tour de France. Maar er zijn wat vragen over het feit of Landa wel geschikt is voor die rol. Hij leek de laatste jaren vooral een einzelgänger.

Giro van 2019 als voorbeeld

"Maar die dienende rol heeft Landa altijd goed gelegen", zegt de Spaanse wielerjournalist Fran Reyes bij Het Nieuwsblad. Landa reed eerst enkele jaren in dienst bij Team Sky voor onder meer Chris Froome.

Het beste voorbeeld voor Reyes is echter de Giro van 2019. Landa reed toen bij Movistar, die ploeg reed toen in dienst voor kopman Richard Carapaz. De Ecuadoraan zou die Giro uiteindelijk ook winnen.

"In de laatste dagen stelde Carapaz voor dat de ploeg voor Landa ging rijden, om hem te helpen in de strijd om de derde plaats. Landa heeft dat zelf geweigerd: ‘we rijden voor Richard tot het eind’". Landa werd in de Giro uiteindelijk vierde, op 8 seconden van nummer drie Roglic.