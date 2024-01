De Gendt pakt uit met bijzondere doelstelling voor 2024: "Mooi om af te sluiten"

Thomas De Gendt is bezig aan zijn laatste seizoen. Hij heeft voor 2024 nog één grote droom die hij wil verwezenlijken.

Thomas De Gendt begint aan zijn laatste seizoen als wegrenner. Hij is ondertussen tien jaar in dienst bij Lotto Dstny, maar neemt na dit jaar afscheid van het wielrennen.

Op zijn planning staan al aardig wat koersen, maar zelf hoopt hij dat hij met de ploeg mee mag naar de Vuelta. “Ik verwacht dus de Ronde van Normandië te doen, gevolgd door ofwel het Critérium du Dauphiné, ofwel de Ronde van Zwitserland. En dan hopelijk de Vuelta”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“De Vuelta is pas anderhalve maand later. Anders zou je vanuit de Tour wel heel veel moeten gaan rekken. Ik vind het dan niet professioneel om iets na te jagen, terwijl ik toch al weet dat ik er niet bij ga zijn.”

In de Vuelta zou hij dan met een bijzondere doelstelling rondrijden. “Daar zou ik heel graag nog eens een rit winnen. Dat is eigenlijk mijn grote doel voor dit jaar. Daar ga ik zelfs in juli en augustus volledig voor trainen. Mocht het lukken, heb ik in iedere grote ronde twee ritten weten te winnen. Dat zou een mooi aantal zijn om mee af te sluiten.”