Nieuwe aanwinst bij Soudal Quick-Step maakt bijzonder veel indruk: "Wauw"

Soudal Quick-Step vat 2024 aan met een heel blik nieuwe renners. Een van hen maakte al stevig wat indruk tijdens zijn eerste weken bij de ploeg.

Meer dan ooit zet Soudal Quick-Step in 2024 in op jonge renners. Maar liefst zeven van de elf nieuwkomers bij de ploeg zijn 23 of jonger. Vijf van de jongeren komen uit de eigen jeugdopleiding van de ploeg.

De Fransman Paul Magnier (19) hoort daar niet bij, hij komt over van het Britse Trinity. "Magnier komt uit het mountainbiken en is nog maar 2 jaar op de weg aan het koersen", zegt scout Johan Molly bij Sporza.

Eerste profzege?

Maar Magnier maakte al stevig wat indruk bij zijn nieuwe ploeg. "Wereldklasse!Iedereen op training zegt 'wauw'. Maar toch moet de jonge Fransman zich nog wat ontdekken als renner de komende tijd.

"Maar hij is sowieso snel en overleeft op lastige omlopen. Er zit nog heel veel groeimarge op en hij is nu al zo goed. Het zou me niet verbazen dat hij op Mallorca (vijf eendagskoersen van 24/01 tot 28/01) al een etappe wint."