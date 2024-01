Eli Iserbyt onthult waarom hij zoveel van fiets wisselde op kurkdroog parcours

Eli Iserbyt heeft de eindzege in de Wereldbeker bijna zo goed als binnen. Maar toch wisselde de leider in de Wereldbeker verrassend veel op de kurkdroge omloop van Benidorm.

Niemand zocht de materiaalpost op in Benidorm, op de droge oploop was daar ook geen reden voor. Wie dat toch deed, verloor ook nog eens bijzonder veel tijd, maar toch deed Eli Iserbyt het dus enkele keren.

"De eerste keer stond ik lek na de materiaalpost en dan heb ik een eind met een lekke band moeten rijden", zei Iserbyt achteraf. "Ik heb zo rap als mogelijk met die lekke band gereden. Wanneer ik er terug probeer in te komen, gaat mijn shifter plots kapot, dan staat mijn stuur scheef..."

"De vierde keer was er ook iets, maar toen dacht ik 'het is nu nog drie ronden, ik wissel niet meer'. Aan de finish schiet ik ook nog eens uit mijn pedaal. Anders had ik misschien wel derde kunnen worden", zei de leider in de Wereldbeker nog.

Eindzege Wereldbeker bijna binnen

Ondanks die pech, kon Iserbyt zijn voorsprong in het klassement dus wel nog vergroten. Nieuwenhuis volgt nu op 34 punten van Iserbyt, de Nederlander kan hem als enige nog van de eindzege houden in Hoogerheide.

Per manche zijn er maximaal 40 punten te verdienen, Nieuwenhuis moet al winnen in Hoogerheide om Iserbyt van de eindzege te houden. En Iserbyt zelf mag niet slechter doen dan de 20ste plaats. Er moet dus al heel veel gebeuren.