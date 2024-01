Johan Museeuw vertelt wie zilver en brons zal pakken na Van der Poel op WK veldrijden

Begin februari wordt in Tabor het WK veldrijden gereden. Wie goud pakt lijkt na de demonstratie van deze winter nu al zeker. Maar wat met het podium?

Mathieu van der Poel ging als een gek tekeer in de cyclocross deze winter. Tien deelnames leverden evenveel overwinningen op. Dat maakt de Nederlander, als hij gespaard blijft van pech en blessures, de grote favoriet om zichzelf op te volgen als wereldkampioen.

Maar na Van der Poel ligt het veld helemaal open, want zowel Tom Pidcock als Wout van Aert zakken niet naar Tsjechië af voor het WK. Johan Museeuw maakt in De Zondag een voorspelling van wie de tweede en derde plaats zal pakken in Tabor.

“Dan denk ik in de eerste plaats aan Eli Iserbyt, die deze winter duidelijk een stap vooruit heeft gezet. Hem zet ik op twee, Pim Ronhaar voor zijn sterk seizoen op drie”, klinkt het.

Al kan het natuurlijk ook helemaal anders lopen. “Maar pas op, in Tsjechië hebben we al een paar keer een verrassende winnaar gekregen. Op een ijsparcours weet je nooit wat er kan gebeuren. Zelfs Mathieu van der Poel kan dan in de eerste bocht onderuit gaan.”