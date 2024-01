Marcel Kittel spreekt klare taal: "Hij is de beste sprinter ter wereld"

Mark Cavendish probeert dit jaar zijn 35ste zege te pakken in de Tour. Maar er is natuurlijk wel bijzonder veel concurrentie, zeker in de Tour.

Vorig jaar pakte Mark Cavendish net naast zijn 35ste ritzege in de Tour, Jasper Philipsen snelde hem in Bordeaux nog voorbij op weg naar zijn derde ritzege. De Belgische topsprinter won uiteindelijk vier ritten en de groene trui.

Philipsen beste sprinter ter wereld

Voor Marcel Kittel, die zelf 14 keer kon zegevieren in de Tour en Cavendish een paar keer klopte in, vindt Philipsen de beste sprinter wereld. "Hij is niet alleen de beste sprinter. Ook zijn team is erg toegewijd. Hij heeft hele goede renners om zich heen", zegt hij bij Sporza.

Voor Cavendish wordt het dus bijzonder moeilijk om zijn 35ste ritzege te pakken in de Tour, zeker omdat er meer is dan Philipsen alleen. Ook Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Sam Welsford zullen concurrenten zijn.

Het wordt de sprinters ook niet gemakkelijk gemaakt dit jaar in de Tour. In de eerste week zijn er al enkele bergetappes en de Tour komt door de Olympische Spelen niet aan in Parijs. De Tour eindigt in Nice met een tijdrit.