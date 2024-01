Na de grote bezorgdheid van Niels Albert: Eli Iserbyt wil nog iets rechtzetten

Eli Iserbyt pakte vorige week zijn eerste Belgische titel in het veldrijden. Maar hij moet ook nog wat verduidelijken over wat er medisch aan de hand was de afgelopen weken.

Eli Iserbyt rijdt al een heel seizoen op hoog niveau, maar eind vorig jaar liep het mis in Hulst. Na een totale offday moest hij opgeven, met een verhoogde hartslag. Enkele dagen later belandde Iserbyt ook op de spoedafdeling na uitdrogingsverschijnselen. Bij Niels Albert gingen er alarmbellen af. "Ik schrok toen ik hoorde dat hij een verhoogd hartritme had gehad", zei hij bij HLN. "Ik wil hem wel aanraden om hier niet licht over te gaan." Omdat Iserbyt ook een hartspecialist bezocht had. Geen hartproblemen Maar Iserbyt zelf wilde dat toch rechtzetten. "Ik heb heel wat onderzoeken ondergaan, maar op dit moment gaat het goed. De dokters hebben mij gezond verklaard. Ik ben zeker niet op spoed beland met hartproblemen." Geen hartproblemen dus voor Iserbyt, waardoor zijn carrière dus ook niet in gevaar is. Op zijn 26ste zou dat bijzonder jammer geweest zijn. De komende jaren kan Iserbyt dus gerust verder rijden.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur