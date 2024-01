🎥 Plots was Tom Pidcock vooraan verdwenen in Benidorm: dit was de reden waarom

Tom Pidcock leek in Benidorm op weg naar een goede uitslag, maar de Brit was plots nergens meer te zien. Hij eindigde uiteindelijk als negende in Spanje.

De cross in Benidorm leverde bijzonder veel spektakel op. Van der Poel moest achtervolgen na een kettingprobleem in de eerste ronde, de wereldkampioen botste ook nog tegen een paal en bij Van Aert brak zijn zadel af na een val over de balken.

En ook dat andere lid van de Grote Drie, Tom Pidcock, had in de laatste ronde moeite met de balken. De Brit raakte met zijn voorwiel niet over de laatste balk en werd over zijn stuur gekatapulteerd. Gelukkig zonder grote gevolgen.

Het podium was wel weg voor Pidcock, die uiteindelijk als negende eindigde in Spanje. Voor de Brit was Benidorm de laatste cross van het seizoen, het WK veldrijden in Tabor slaat de ex-wereldkampioen over.

Programma Tom Pidcock

De focus bij Pidcock gaat nu naar het wegseizoen, dat begint in de Ronde van de Algarve (14/02-18/02). Vorig jaar won hij een rit in die ronde, dit jaar staan ook Wout van Aert en Remco Evenepoel daar aan de start.