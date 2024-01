🎥 Dat kon slechter afgelopen hebben: beelden van lelijke val Van der Poel duiken op

Mathieu van der Poel kon in Benidorm uiteindelijk niet meestrijden voor de zege na een val. Daar zijn nu ook beelden van opgedoken.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel stond in de eerste ronde al aan de kant na een kettingprobleem en had dus al een inhaalrace achter de rug toen hij helemaal vooraan kwam aansluiten. Tot dan was er niets aan de hand.

Maar in de voorlaatste ronde was Van der Poel na het uitrijden van de zandbak plotseling verdwenen. Op een volgend beeld zagen we de wereldkampioen plots naast zijn fiets staan, het was niet duidelijk wat er gebeurd was.

Botsing met ijzeren paal

Op amateurbeelden van supporters was dat wel het geval. Van der Poel raakt uit het spoor en kan een grote ijzeren paal niet meer ontwijken. Daardoor valt de wereldkampioen en moet hij ook recht krabbelen.

"Ik botste met mijn schouder tegen een stootkussen, maar er zat nog een grote ijzeren paal achter. Die gaf niet mee. Mijn schouder zeurt nu een beetje, maar het gaat wel. Ik lag op de grond en ik wist dat mijn race voorbij was."