Bondscoach Vanthourenhout maakt WK-selectie bekend: deze Belgen nemen het op tegen Van der Poel

De Belgen hebben door hun tweede plaats op de UCI-ranking recht op zeven plaatsen op het WK veldrijden. Door de Europese titel van Michael Vanthourenhout komt daar een extra plaats bij, als Eli Iserbyt de Wereldbeker wint ook een negende startplek.

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de volgende negen namen geselecteerd: Jens Adams, Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout, Witse Meeussen en Joran Wyseure.

Meeussen moet echter nog een paar dagen wachten voor hij zeker is dat hij naar Tabor nog, daarvoor moet Iserbyt zondag de Wereldbeker nog winnen. Lander Loockx en Thijs Aerts grijpen dus naast een WK-ticket.

Bij de vrouwen selecteert de bondscoach maar vier namen: Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot. Zij moeten het opnemen tegen de vele Nederlandse topfavorieten in Tabor.

We can announce our Belgian Cycling Team Elite selection for the 2024 @uci_cycling Cyclo-cross World Championships in Tábor 🇨🇿! 🌈 | https://t.co/v8iJM7FkGm#Tábor2024 #BelgianCycling pic.twitter.com/CkoPrXhACX