Lotte Kopecky zorgt voor stevige verrassing met debuut in Monument: dit is haar voorjaarsprogramma

Lotte Kopecky heeft haar programma voor komend seizoen bekendgemaakt. En daar zit toch een grote nieuwigheid bij.

Met een olympisch jaar wordt het voor Lotte Kopecky vooral een focus op de zomer. Er is natuurlijk eerst het voorjaar, dat ze begint in de UAE Tour (08/02-11/02). Een eerste primeur want de voorbije jaren reed Kopecky geen koersen voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Na die Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche trekt Kopecky weer even naar de piste. In Hongkong wil ze extra punten scoren voor de Olympische Spelen van Parijs. Daarna gaat de focus weer volledig naar het voorjaar.

Debuut in Luik-Bastenaken-Luik

Zoals de voorbije jaren staan Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op haar programma. Daarna trekt Kopecky ook nog even door in de Ardennen met de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

La Doyenne wordt een primeur voor Kopecky, waar zoals altijd haar ploegmate Demi Vollering haar grootste concurrentie lijkt te worden. Hoe haar programma er verder zal uitzien, is nog niet bekend.

Programma Lotte Kopecky