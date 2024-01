Pidcock zegt dan toch waarom hij verscheen met blauw oog en pleister op de neus

Tom Pidcock stond zondag aan de start van de Wereldbekercross in Benidorm. Hij verscheen daags voordien echter niet bepaald in de toestand die iedereen verwacht had.

Zaterdag daagde er heel wat volk op aan de bus van INEOS Grenadiers. Toen Tom Pidcock verscheen, keek iedereen vreemd op. De Brit had een blauw oog en ook een pleister op de neus, maar hij wilde niet zeggen wat er gebeurd was. Dat liet hij naar eigen zeggen over aan de verbeelding van de journalisten. Ondertussen heeft Pidcock wel duidelijkheid geschept over hoe het kwam dat hij met een gehavend gezicht in Benidorm verscheen. Aan Wielerrevue vertelde de Brit dat hij pas geopereerd is aan zijn neus. De echte reden gaat terug naar den zware crash in de Tour de l’Avenir van 2019, zo was te horen. De averij die Pidcock toen opliep was bijzonder zwaar: een hersenschudding, twee gebroken tanden en verschillende breuken, maar dus ook blijvende hinder aan de neus.