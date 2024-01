Soudal Quick-Step-renner moet zijn seizoensdebuut op het laatste moment nog uitstellen

Louis Vervaeke (30) is vandaag niet aan de start gekomen van de Trofeo Calvía, die onderdeel is van de Challenge Mallorca. Hij kampt met maagproblemen.

De Trofeo Calvia zou de eerste wedstrijd van het jaar worden voor Louis Vervaeke. Maar de renner van Soudal Quick-Step is woensdag dus niet aan de start gekomen van de eerste wedstrijd van de Mallorca Challenge.

"Helaas zal ik mijn seizoen vandaag niet beginnen op Mallorca. Een maag- en darmprobleem houdt mij helaas van de fiets op dit moment", liet Vervaeke een paar uur voor de start weten op zijn sociale media.

Even wachten

Het voordeel voor Soudal Quick-Step en Vervaeke is dat de Challenge Mallorca geen rittenkoers is, maar uit vijf aparte eendagskoersen bestaat. Daardoor kan Vervaeke in de komende dagen opnieuw aan de start komen als hij zich beter voelt.

In februari staat Vervaeke Remco Evenepoel bij in zijn eerste koersen van het jaar. Dat is het geval in de Figueira Champions Classic (10/02), de Ronde van de Algarve (14/02-18/02) en Parijs-Nice (03/03-10/03).