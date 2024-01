Waalse Pijl ondergaat stevige verandering, Lotte Kopecky krijgt goed nieuws over Luik-Bastenaken-Luik

De Waalse Pijl wordt dit jaar voor de 88ste keer gereden, dit jaar ligt de finish voor de 40ste keer op de Muur van Hoei. Om die verjaardag te vieren, heeft organisator ASO beslist om het parcours wat aan te passen.

Vorig jaar moesten de renners drie lokalen rondes rijden achtereenvolgens de beklimmingen van de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%), Côte de Cherave (1,3 km aan 8,1%) en de Muur van Hoei (1,3 km aan 9,6%).

Dit jaar wordt de Côte de Cherave echter geschrapt, waardoor enkel de Côte d'Ereffe en de Muur van Hoei overblijven. Maar de renners zullen nu wel vier keer over die twee beklimmingen moeten, in totaal moet er 199 kilometer afgelegd worden.

Voor de vrouwen zal er ook heel wat veranderen. Zij moeten 140 kilometer afleggen, met twee lokale ronden. Maar de grootste verandering is wellicht het startuur. Vorig jaar was dat nog om 8u45, dit jaar wordt dat 14u. Daardoor zullen de vrouwen aankomen rond 18u.

Ook voor Luik-Bastenaken-Luik moeten de vrouwen niet meer op een onmenselijk uur uit hun bed om te koersen. Ook daar vertrekken ze pas na de middag en komen ze aan rond 18. Lotte Kopecky neemt dit jaar voor het eerst deel.

🎙️ 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐮𝐝𝐡𝐨𝐦𝐦𝐞

"The change of schedule for the women's races is a major turning point. Above all, it shows respect for the champions, who will benefit from greater exposure. » pic.twitter.com/axvcq9BBmm