Analyse Lotte Kopecky staat voor bijzonder lastige keuze: "Zelfde situatie als Van Aert bij Visma-Lease a Bike"

Lotte Kopecky mag dit jaar schitteren in de regenboogtrui op de weg. Maar ze zit ook in een belangrijk jaar, want ze is einde contract bij haar ploeg SD Worx-Protime.

Begin februari begint Lotte Kopecky in de Verenigde Arabische Emiraten aan haar derde seizoen bij SD Worx-Protime. Bij de Nederlandse ploeg groeide Kopecky uit tot een wereldtopper, wellicht zelfs de beste in eendagskoersen. Maar het contract van Kopecky loopt dus af. Ze beseft ook wel dat ze in een goede positie zit en een vertrek naar een nieuwe ploeg misschien wel eens de beste keuze zou zijn. Daar zijn voordelen en nadelen aan verbonden. Het voordeel voor Kopecky zou zijn dat ze in elke koers natuurlijk de enige kopvrouw zou zijn. Naar welke ploeg ze ook trekt, ze wordt er het uithangbord. En op haar 28ste lijkt ze ook op haar beste niveau ooit te groeien. Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike Aan een vertrek bij SD Worx-Protime zijn natuurlijk ook nadelen verbonden. Kopecky zit bij de beste ploeg ter wereld en kan ook zoveel winnen door samen met toppers als Vollering, Reusser en Wiebes te rijden. Als dat haar tegenstanders worden, zou Kopecky misschien ook minder kunnen winnen. Wanneer ze nu aanvalt, houden Vollering en co de benen stil. Als het haar concurrenten zijn, zullen ze Kopecky wél terughalen. Het lijkt wat op de situatie van Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike. Wint hij veel omdat hij zo goed is of maakt de topploeg hem beter waardoor hij kan winnen? Wat Kopecky ook beslist, ze zal voor een lastige keuze staan.