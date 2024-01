Remco Evenepoel blaast 24 kaarsjes uit en staat voor belangrijk jaar: "Wordt hij een Tourwinnaar of niet?"

Remco Evenepoel viert vandaag zijn 24ste verjaardag. Die viert hij wellicht aan de vooravond van één van zijn belangrijkste jaren van zijn carrière.

Eerst en vooral een welgemeende proficiat aan Remco Evenepoel. Op zijn 24ste heeft hij al een palmares om u tegen te zeggen. Exact 50 profzeges heeft hij, waaronder zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta, het WK op de weg en het WK tijdrijden.

En ook al is Evenepoel pas 24, straks begint hij toch al aan zijn zesde seizoen bij de profs. Dit jaar wordt misschien wel een van de belangrijkste in zijn carrière. Of een die de rest van zijn carrière kan bepalen.

Want eind juni staat Evenepoel natuurlijk voor het eerst aan de start van de Tour de France. Zijn ambitie is een rit winnen, wat het klassement betreft bekijkt hij het dag per dag. Al klonk er bij Patrick Lefevere toch een ander geluid over die ambitie.

Evenepoel Tourwinnaar?

Wat we mogen verwachten van Evenepoel wat het klassement betreft, is moeilijk te zeggen. Met Pogacar, Vingegaard en Roglic aan de start zou het podium al bijzonder mooi zijn. Alles wat meer is, lijkt nu een bonus.

Het is voor niets dat België al sinds 1976 met Lucien Van Impe wacht op een nieuwe Belgische Tourwinnaar. Meteen verwachten dat Evenepoel zal meedoen voor eindwinst in de Tour, is te veel druk leggen op zijn schouders.

Al zal Evenepoel dit jaar wel al een indicatie krijgen of hij het potentieel heeft om de komende jaren een gooi te doen naar de eindzege. En als dat niet zo is, dan is Evenepoel nog altijd een van de beste eendagsrenners ter wereld.