Adrie van der Poel pakt uit met opvallende uitspraak over zoon Mathieu van der Poel

Adrie van der Poel ziet hoe het zoon Mathieu van der Poel enorm voor de wind gaat. Opvallend genoeg zal dat niet komen door advies van vader Adrie.

Nochtans is Van der Poel senior zelf een ervaringsdeskundige, zowel in het veldrijden als in het wegwielrennen. Niet voor niets Luik-Bastenaken-Luik gewonnen op de weg en wereldkampioen geworden in het veld. Tijdens een wandeling over het parcours van de naar hem genoemde cross in Hoogerheide geeft hij een interview aan Het Nieuwsblad.

Adrie van der Poel geeft hierin prijs dat het belangrijk is om Mathieu vooral niet te veel te willen sturen. Want goeie raad, dat kan je volgens vader Van der Poel even goed tegen één van de dranghekken op het parcours in Hoogerheide vertellen. Daar moet je Mathieu dus niet mee overladen.

GOLFSCHOENEN ALS CADEAU VOOR MATHIEU VAN DER POEL

Wel proberen de ouders van de huidige wereldkampioen veldrijden hem subtiel te stimuleren. Bijvoorbeeld door hem een paar mooie golfschoenen cadeau te doen voor zijn verjaardag. Golfen is een fanatieke hobby geworden voor Mathieu van der Poel. Zijn ouders zijn al lang blij dat hij daardoor niet zoveel meer met moto's bezig is.