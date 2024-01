"Denk dat ze op een jaar meer krijgt dan ik op mijn hele carrière"

Jolien D'hoore (33) is voor het eerst moeder geworden. De ex-renster is ondertussen al twee maanden de moeder van Ona. En dat zet een en ander toch in perspectief voor de ploegleidster.

Eind 2021 zette Jolien D'hoore een punt achter haar wielercarrière. Daarna ging D'hoore aan de slag als ploegleider bij beloftenploeg AG Insurance-NXTG en ondertussen is ze werkzaam als ploegleider bij AG Insurance-Soudal Quick-Step.

Twee maanden geleden beviel ze in Gent van een meisje, Ona. "Dat was puur geluk, van een heel andere orde dan een koers winnen", aldus kersverse mama D'Hoore daarover nu in Het Laatste Nieuws. "Ik ben helemaal veranderd, gemoedelijker geworden. Mijn familie zegt dat ook."

Toch blijft D'Hoore ook een sportvrouw, die ook altijd wil winnen. En dus rijst de vraag: zal Lotte Kopecky ooit in haar team rijden? De huidige Belgische nummer 1 zou wegwillen bij SD Worx, maar of ze spek is voor de bek van het team van D'Hoore is een ander paar mouwen.

"We zouden niet liever willen als Belgisch team dat Lotte voor ons zou komen rijden, maar met wat ze momenteel verdient is dat bijna niet haalbaar. Ze zal nu op één jaar meer krijgen dan ik mijn hele carrière, denk ik."