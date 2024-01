Doelbewust Van der Poel en Vanthourenhout niet gevolgd: Eli Iserbyt zat met iets anders in zijn hoofd

Eli Iserbyt mocht als derde mee op het podium met Mathieu van der Poel en Michael Vanthourenhout, al was dat wel op geruime afstand. Voor de Belgische kampioen een bewuste tactiek.

Ploegmaat Michael Vanthourenhout ging wel even in het rood om Mathieu van der Poel te volgen in Hamme. Dat deed Eli Iserbyt dus niet, hij eindigde op iets meer dan 50 seconden van de wereldkampioen.

"Het was de bedoeling om het vandaag zo economisch mogelijk aan te pakken", verklaarde hij achteraf. "Misschien had ik Mathieu en Michael heel even kunnen volgen maar ik had toch het gevoel dat hun tempo te hoog voor mij lag."

Wereldbeker Hoogerheide

Iserbyt dacht vooral al aan zondag, aan de laatste manche van de Wereldbeker van zondag in Hoogerheide. Daar verdedigt Iserbyt zijn leidersplaats, hij heeft nog maar enkele punten nodig om de eindzege veilig te stellen.

"Ik wilde dus niet te diep gaan, om mijn eindzege veilig te stellen." Van der Poel kan Iserbyt wel een handje helpen, als de wereldkampioen wint in Hoogerheide, dan heeft hij de eindzege helemaal binnen.