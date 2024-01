Even een groot vraagteken maar Mathieu van der Poel & co zijn dan toch nog welkom

Mathieu van der Poel, die is overal welkom, zou je denken. Zeker in het veldrijden. Al hangt dat er ook van af wat er gaande is op de locaties van de verschillende crossen.

In Diegem bijvoorbeeld was Mathieu van der Poel al vaak de koning te rijk. Ook dit seizoen knalde de wereldkampioen veldrijden daar naar de overwinning. Er staat daar nu wel één en ander te veranderen. De gemeenteraad van Machelen heeft een masterplan goedgekeurd voor deelgemeente Diegem. Het gaat om een toekomstvisie waarbij het op-en afrittencomplex in Diegem verdwijnt. Daar zal een nieuw park komen dat verbonden zal zijn met het huidige gemeentelijk park, waar de cross ook doorgaat. Ook het park van Diegem zal op lange termijn heringericht worden. CROSS IN DIEGEM BLIJFT DOORGAAN Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit), de burgemeester van Machelen, stelt in Het Laatste Nieuws alle veldritfans gerucht. "Een belangrijke voorwaarde van dit alles is wel dat de jaarlijkse cyclocross, het grootste evenement in onze gemeente, in het park kan blijven plaatsvinden."