Laatste keer Mathieu van der Poel in België: wie zijn de favorieten van het veldritweekend en waar kan je het bekijken?

Ook dit weekend staan er opnieuw heel interessante crossen op het programma. Zaterdag in Hamme voor de X2O, zondag voor de Wereldbeker in Hoogerheide. Wie zien we aan het feest in die crossen?

X2O-crosse Hamme (te zien op Sporza, vrouwen 13.45 uur, mannen 15 uur)

Zaterdag gaan we in de Flandriencross in Hamme op zoek naar een opvolger voor Wout van Aert en Fem van Empel. Vorig jaar stond er geen maat op WvA, die uiteindelijk won met 47 seconden voorsprong op Eli Iserbyt.

Dit seizoen wordt het de laatste kans om Mathieu van der Poel in ons land aan het werk te zien. Na dit weekend en het WK in Tabor gaat de veldritfiets aan de haak en wordt er opnieuw aan het wegseizoen gedacht.

© photonews

Het parcours in Hamme is nauwelijks veranderd in vergelijking met vorig jaar. En dus is de vraag: wie kan van der Poel aftroeven op een pittig parcours dat hem enigszins op het lijf geschreven lijkt? Makkelijk zal het niet worden.

Lars van der Haar wil zijn klassement in de X2O-cross verdedigen, terwijl Cameron Mason en Eli Iserbyt misschien nog een laatste poging gaan ondernemen om wat van de achterstand af te doen - je weet nooit wat er later in het seizoen nog zal gebeuren.

Onze sterren

*** Mathieu van der Poel

** Eli Iserbyt, Lars van der Haar

* Michael Vanthourenhout, Cameron Mason, Toon Vandebosch

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Annemarie Worst

* Sanne Cant, Laura Verdonschot, Krystina Zemanove

Wereldbeker Hoogerheide (te zien op Sporza, vrouwen 13.40 uur, mannen 15.10 uur)

Zondag krijgen we dan weer iets helemaal anders voor de kiezen. In Hoogerheide gaan we op zoek naar de ultieme winnaar in de Wereldbeker. Eli Iserbyt heeft nog zes punten nodig om zich te verzekeren van het eindklassement.

Tenzij Mathieu van der Poel wint, dan is het mathematisch ook allemaal in kannen en kruiken. Om maar te zeggen: Iserbyt gaat zijn seizoen van de regelmaat bekronen met een eindwinst in de Wereldbeker. In Nederland is het dan weer uitkijken wie er in de buurt kan blijven van Mathieu van der Poel.

© photonews

Zowel bij de mannen als vrouwen zal het een laatste graadmeter worden met oog op het WK in Tabor. Beide wereldkampioenen lijken alvast in de juiste vorm te kunnen raken en zijn topfavoriet om in eigen huis met een goed gevoel naar het WK te kunnen trekken.

Onze sterren

*** Mathieu van der Poel

** Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout

* Joris Nieuwenhuis, Lars Van der Haar, Felipe Orts

*** Fem Van Empel

** Puck Pieterse, Lucinda Brand

* Ceylin del Carmen Alvarado, Zoë Backstedt, Sara Casasola