Paleisrevolutie door ploegmaat Remco Evenepoel? "Te jong om mijn carrière op te offeren"

Bij Soudal-QuickStep is Ilan Van Wilder goed aan het seizoen begonnen. Toch staat anno 2024 veel in het teken van Remco Evenepoel, al is de jongeling het daar niet per se mee eens.

Remco Evenepoel wordt dé man die wordt uitgespeeld voor de Tour de France. Mikel Landa en Ilan Van Wilder zijn dan mogelijk een paar van zijn luxeknechten. Die laatste wil echter ook voor zijn eigen kansen gaan. "Dit jaar ben ik nog niet klaar om kopman te zijn in een grote ronde. Misschien volgend jaar", blikt hij al vooruit op de toekomst bij Het Nieuwsblad. "Dit jaar wil ik me laten zien in rondes van World Tour-niveau", is de 23-jarige renner duidelijk. Ilan Van Wilder wil niet in de schaduw van Evenepoel & co rijden Van Wilder wil zijn eigen kansen kunnen gaan: "Ik ben te jong om mijn carrière op te offeren voor een kopman. Ik ga mijn kansen in de UAE Tour, Catalonië en Romandië. Ik ben benieuwd hoe hoog ik daar kan komen." De jongeling van Soudal-QuickStep begon het seizoen alvast met een knappe prestatie in Mallorca, waar hij vijfde werd op vrijdag na onder meer Van Eetvelt.