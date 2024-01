Draait hij na het dollen en feesten met Van Aert opvallende beslissing terug? "Er moet psychologische hulp komen"

Het gezelschap van Wout van Aert, dat staat garant voor dollen en feesten. Misschien is dat wel wat Rigoberto Uran denkt na de passage van Van Aert in Colombia vorige novembe. De Zuid-Amerikaan is ook wel vatbaar voor ernstige zaken.

We herinneren ons allemaal nog wel de beelden die we in november te zien kregen. Rigoberto Uran had Wout van Aert uitgenodigd om mee te doen aan de Giro el Rigo. Bij de nevenactiviteiten zagen we hoe moeilijk Uran het had om de naam van de Belg juist uit te spreken en hoe Van Aert ging limbodansen op een feest.

© photonews

Ondertussen is het voor Uran weer bittere ernst. De Colombiaan had zich voorgenomen om na de Olympische Spelen van Parijs te stoppen met koersen, maar twijfelt nu. "Ik ben bang voor mijn pensioen en voor valpartijen", bekent Uran in een gesprek met Canal RCN.

Het ene is een argument om door te gaan, het andere om te stoppen. "Aan alles in het leven komt een einde, maar ik ben erg bang voor mijn pensioen. Er moet psychologische hulp komen." Benieuwd of Uran eruit geraakt en tot een definitieve beslissing kan komen.