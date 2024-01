Mathieu van der Poel spreekt klare taal over eten van frieten als topsporter

Mathieu van der Poel staat bekend als een speelvogel. Maar op het moment dat het moet kan hij ook heel erg streng zijn voor zichzelf.

Greg Van Avermaet vertelde onlangs dat hij tijdens zijn carrière nooit heeft kunnen laten om ‘s avonds nog een stukje chocolade te eten. Ook Mathieu van der Poel doet op het vlak van voeding graag eens zijn eigen zin.

“Als ik zin heb in een handvol winegums, dan néém ik een handvol winegums”, zegt de Nederlander aan HUMO. “Zonder me schuldig te voelen.”

Ook een bezoek aan de frituur kan voor Van der Poel. “Zeker weten. Als de ploeg morgen zegt dat ik geen frieten meer mag eten, zal ik luisteren. Maar ik geloof niet dat het kwaad kan.”

Een verbond kan immers een averechts effect hebben soms. Van der Poel is gewoon blij dat hij van zichzelf heel veel discipline heeft om te doen wat hij moet doen.

“Als ik wil, stop ik er morgen mee, en het zal me geen enkele moeite kosten. Net zoals ik vorig jaar ook geen druppel alcohol heb gedronken van 1 januari tot mijn zege in Roubaix. Daarna heb ik mijn schade ingehaald. Om dan meteen weer een droge periode in te lassen, tot het WK. Toen mocht de druk weer even van de ketel.”