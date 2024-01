Paul Herygers geeft Belgen ultieme tip over strijd met Van der Poel op WK veldrijden

Mathieu van der Poel is natuurlijk de grote topfavoriet voor het WK in Tabor van komende zondag. Wat moet de tactiek van de Belgen zijn in Tsjechië?

De Belgen trekken met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Thibau Nys als speerpunten naar Tabor. Vooral die laatste twee toonden de afgelopen weken dat ze een aanval van toppers zoals Van der Poel of Van Aert konden beantwoorden. "We hebben de voorbije weken gezien dat er drie kopmannen klaar zijn om mee te doen op een hoog niveau. Dat is misschien niet het niveau van Van der Poel, maar ze kunnen meedoen voor de medailles", zegt bondscoach Vanthourenhout bij Sporza. Geen Wout van Aert Geen Wout van Aert dit jaar bij de Belgische selectie. Toen was de tactiek voor de Belgen dan ook duidelijk: vooral niet in de weg rijden. "Dat is nu anders", zegt ex-wereldkampioen Paul Herygers. "Iedereen kan tweede of derde worden, dus je kan moeilijk tegen iemand zeggen dat hij zijn benen moet stilhouden", aldus de ex-crosser. Herygers is er alvast van overtuigd dat er minstens één Belg op het podium zal eindigen. "De Belgen zijn er klaar voor."