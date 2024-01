'Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks krijgen belangrijk nieuws over bijzonder avontuur'

Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks mogen zich opmaken voor een bijzonder avontuur. Zij zullen de Belgische tandem vormen bij Visma-Lease a Bike in de Giro en ook hun ploegmaats voor de eerste grote ronde van het jaar zijn bekend.

Het is al langer geweten dat de Giro op het programma van Van Aert en Uijtdebroeks staat. In plaats van vlak voor de Spelen nog een slopende Tour te rijden, gaat Van Aert in de Giro op zoek naar ritwinst. Uijtdebroeks kan vanuit een vrije rol dan weer proberen om een zo goed mogelijk klassement te rijden.

VAN AERT, UIJTDEBROEKS EN KOOIJ NAAR DE GIRO

Ondertussen staat het helemaal vast met welke ploeg Visma-Lease a Bike naar de Giro trekt. Dat is eerst gemeld op Wielerflits en verscheen later ook bij HLN. Ook de deelname van Olav Kooij lag al vast. In de ritten die kunnen eindigen op een sprint, zullen ze bij Visma moeten beslissen of de aankomst Van Aert of Kooij het best ligt.

De andere namen in de Giro-selectie van de geel-zwarte formatie zouden Wilco Kelderman, Robert Gesink, Jan Tratnik, Edoardo Affini en Attila Valter zijn. Naast Uijtdebroeks zijn in het bijzonder Wilco Kelderman en Attila Valter ook wel de renners die een aardig woordje kunnen meespreken in de debatten bergop.