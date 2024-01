Bondscoach Vanthourenhout deelt steekje uit aan Nederland: "Wij nemen onze verantwoordelijkheid wél"

Vrijdag wordt het WK veldrijden afgetrapt met de mixed relay of gemengde aflossing. Bij de Belgen is er in vergelijking met Nederland veel animo voor.

Vorig jaar werd Nederland de eerste wereldkampioen mixed relay in het veldrijden. Vrijdagmiddag wordt er vanaf 12.35 uur opnieuw voor die regenboogtrui gestreden. 10 landen sturen dan 3 mannen en 3 vrouwen nemen deel voor een aflossing tussen junioren, beloften en profs. Op het EK in november stonden slechts vijf teams aan de start en werd de discipline al ten dode opgeschreven. Nu wordt de gemengde aflossing ook voor het eerst live uitgezonden en lijkt er meer animo te zijn. Nederland niet, België wel Maar niet bij Nederland, dat niet deelneemt. "Ik wil niemand verplichten om daags voor hun individuele WK-wedstrijd mee te doen aan de gemengde estafette", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij Sporza. Bij de Belgen was het geen optie om deel te nemen, stelt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Wij nemen als crossland onze verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de gemengde aflossing." De Belgische bondscoach moest niet puzzelen om een team bij elkaar te krijgen. "Ik kreeg berichtjes van renners die me vragen waarom ik hen niet heb gevraagd om deel te nemen."