Stevenen Belgen af op doemscenario op WK veldrijden? Niels Albert vreest voor het ergste

Nog een paar keer slapen en de eliterenners strijden om de wereldtitel veldrijden. Of de Belgen een medaille zullen pakken, daar vreest Niels Albert voor.

De topfavorieten bij de mannen en de vrouwen komen uit Nederland, met Mathieu van der Poel en Fem van Empel. De kans dat de titelverdedigers hun titel in Tabor zullen verlengen, lijkt wel groot te zijn.

Geen eremetaal voor België?

Voor België zou het WK veldrijden wel eens kunnen uitdraaien op een doemscenario. "Er stonden geen Belgen op het podium afgelopen zondag in Hoogerheide. Een WK zonder Belgische medailles is niet ondenkbaar", zegt hij bij HLN.

"Bij de vrouwen profs gok ik op een honderd procent Nederlands podium. Bij de mannen profs kan het ook." Met Nieuwenhuis, Ronhaar, Van der Haar, Iserbyt, Vanthourenhout en Nys zijn er namelijk zes kandidaten voor twee medailles.

Bij de mannen is het van 1997 geleden dat er geen enkele Belg meer op het podium van het WK stond. Bij de vrouwen dateert de laatste medaille alweer van 2019, Sanne Cant pakte toen haar laatste van drie wereldtitels in het veld.