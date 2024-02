📷 Perfecte generale repetitie voor Remco Evenepoel? Zware test tegen Vingegaard en Roglic voor de Tour

Begin juni staat met de Dauphiné de laatste test voor de Tour op het programma. Organisatie ASO heeft het parcours van de rittenkoers nu voorgesteld.

De Dauphiné wordt de laatste krachtmeting voor Remco Evenepoel voor de Tour, met ook Jonas Vingegaard en Primoz Roglic aan de start. En het parcours dat ze voor de wielen krijgen, wordt bijzonder pittig.

Met 28 geregistreerde hellingen en cols, vijf aankomsten bergop, een individuele tijdrit en een drieluik in de Alpen wordt de Dauphiné een van de zwaarste edities van de afgelopen jaren.

Spek naar de bek van Evenepoel?

De eerste rit is er een voor de sprinters, de tweede en derde rit kunnen de klimmers hun hartje ophalen met aankomsten op de Col de la Loge en Les Estables. Daarna staat een tijdrit van 34 kilometer op het programma, wat gelijkaardig is met slottijdrit in de Tour.

In de vijfde rit mogen de sprinters hun laatste kans gaan, want ook in de drie laatste ritten volgt er een aankomst bergop. De aankomsten liggen dan op le Collet d'Allevard (11,1 km aan 8,1%), skistation Samoëns (10 km aan 9,3%) en de Plateau des Glières (9,4 km aan 7,1%).