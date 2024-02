Bondscoach Vanthourenhout blij met enthousiasme Cant, maar: "Ik ga ze toch moeten teleurstellen"

Met Michael Vanthourenhout en Sanne Cant kan bondscoach Vanthourenhout rekenen op twee toppers voor de mixed relay. Hij is tevreden met de animo die er voor het nummer is.

Door de afwezigheid van de Nederlander maken de Belgen een goede kans op een medaille op de mixed relay. Sanne Cant en Michael Vanthourenhout zijn gemotiveerd voor het relatief nieuwe nummer op het WK.

Cant wil graag nog eens een medaille pakken op een WK, de laatste is al van 2017 geleden toen ze voor de laatste keer wereldkampioen werd. Bondscoach Vanthourenhout is blij dat Cant er voor wil gaan.

Mixed relay WK veldrijden

"Ze is enthousiast en ambitieus en het is ook een ideaal iemand om de groep op sleeptouw te nemen. Het is een discipline die wel enthousiasme vraagt en het is fijn om te horen dat Sanne de groep daarin wil meenemen", zegt hij bij VRT NWS.

De startvolgorde wordt belangrijk om tactisch het verschil te maken voor de medailles. Sanne Cant wilde graag als eerste starten bij de Belgen. "Dan ga ik ze toch moeten teleurstellen", lachte de bondscoach nog.