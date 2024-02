Negen jaar na eerste wereldtitel Van der Poel eindelijk duidelijkheid over het grote mysterie van toen

Mathieu van der Poel kroonde zich in 2015 tot de jongste wereldkampioen veldrijden. Over zijn banden werd toen geheimzinnig gedaan, maar nu blijkt het toch stevig opgeblazen te zijn.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert beslisten in 2015 pas in de week van het WK om bij de profs te rijden in plaats van bij de beloften. Ze waren toen allebei net 20 jaar geworden en deden al meteen mee voor de wereldtitel.

Het weer was toen het gespreksonderwerp voor het WK. De temperaturen schommelden rond het vriespunt waardoor de bovenlaag vettig was, maar de ondergrond toch nog hard bevroren. En dan zijn de banden natuurlijk cruciaal.

Geen speciale banden voor Van der Poel

In de Nederlandse pers verschenen er verhalen over speciale 'glasbanden' van Mathieu van der Poel. Het ging om Dugast-banden voorzien van glaskorreltjes die zo’n millimeter groot waren. Eigenaar Richard Nieuwenhuis zou er maandenlang in het geheim aan gewerkt hebben.

Maar van dat verhaal lijkt toch weinig te kloppen. Dat zegt Belgisch ex-bondscoach Rudy De Bie bij Het Nieuwsblad. "Zo’n typisch WK-verhaal. Nieuwenhuis was een meester in het promoten van een product. Commercieel gezien was dat top. Maar dat was geen wonderproduct."

Vader Adrie van der Poel bevestigt dat verhaal. "Volgens mij heeft Matje er niet eens mee gereden toen. Voor zover ik mij herinner, waren het gewone rhino’s." Van der Poel had de banden duidelijk niet nodig, want met 15 voorsprong op Van Aert pakte hij zijn eerste wereldtitel.