Niels Albert onthult zijn opvallende weddenschap voor het WK veldrijden

Er moet Mathieu van der Poel al veel overkomen voordat hij zondag niet voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden zou worden. Zo denkt ook Niels Albert erover.

Ondanks dat het parcours er niet snel en droog bij ligt, blijft Mathieu van der Poel natuurlijk de grote topfavoriet op het WK veldrijden in Tabor. De Nederlander kan er al voor de zesde keer wereldkampioen worden.

Dat Van der Poel zondag wereldkampioen zal worden, daar lijkt iedereen het nu al over eens. De Nederlander won twaalf van de dertien crossen die hij reed, enkel in Benidorm won hij na een knal van een paal niet.

Weddenschap over WK veldrijden

Niels Albert, zelf wereldkampioen in 2009 en 2012, heeft in zijn fietsenwinkel dan ook een alternatieve poll en weddenschap lopen. "Over de winnaar discussiëren we niet, je moet aanduiden wanneer de beslissing valt", onthult hij bij HLN.

Zelf denkt Albert dat het niet lang dal duren. "Langer dan zes minuten duurt het niet. Je moet al echt doemdenken om Mathieu niet te zien winnen." Niemand wenst het Van der Poel toe, maar pech rijdt natuurlijk altijd wel mee.