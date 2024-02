Laura Verdonschot haalt haar grote gelijk op het WK: "Had nog een rekening openstaan"

Laura Verdonschot is op het WK veldrijden knap vijfde geworden. Ze pakte zo revanche voor de verloren Belgische titel van drie weken geleden.

Verdonschot begon uitstekend aan het WK veldrijden door als derde het veld in te duiken. Daarna zakte ze wat weg, maar Verdonschot bleef wel opschuiven. In de laatste ronde ging ze naar de vijfde plaats, haar beste resultaat ooit bij de profs.

"Ik droomde hier zeker van, maar na de verkenning had ik toch het idee dat ik mijn ambities moest bijstellen. Ik had niet het idee dat dit rondje op mijn lijf geschreven was", reageerde achteraf bij Sporza.

"De eerste ronde was heel moeizaam, maar daarna kwam ik wel in mijn ritme. Ik had vooraf met mijn entourage afgesproken dat ik mijn eigen tempo zou rijden, omdat het parcours zo zwaar was. Daardoor heb ik die vijfde plaats toch nog kunnen pakken."

Belgische kampioenschap

Voor Verdonschot is het ook wat revanche voor het BK van drie weken geleden, waar ze geklopt werd door Sanne Cant. "Ik had na het BK nog een rekening openstaan en dat wou ik hier graag verzilveren."

"Ik wilde zo hoog mogelijk mikken want dat zou die kers op de taart van het BK toch was goedmaken. Dit maakt wel veel goed. Met mijn vijfde plaats trek ik wel de trend door van de voorbije weken. Daar ben ik heel tevreden mee."