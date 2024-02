Sanne Cant onthult de logische reden voor haar tegenvallende WK veldrijden

Sanne Cant presteerde de afgelopen weken heel regelmatig, maar op het WK speelde een blessure haar opnieuw parten. Ze werd uiteindelijk 14de.

Vooraf werd verwacht dat er met Laura Verdonschot en Sanne Cant twee Belgen in de top tien konden eindigen. Verdonschot slaagde daar in en werd bijzonder knap, maar bij Cant liep het veel minder goed.

"Mijn rugproblemen staken weer de kop op en dat kan je op dit parcours niet verstoppen. Ik ben daarmee teruggekomen van de stage en vorige week in Hoogerheide kon ik het door het snelle parcours nog wegsteken", zei ze bij Sporza.

In Tabor lukte dat duidelijk veel minder voor de 15-voudig Belgische kampioen. "Er moest heel veel kracht vanuit de rug komen en die kracht was er gewoon niet. Ik reed rond en dat was het dan ook gewoon."

UCI-punten

Aan opgeven heeft Cant wel nooit gedacht. "Dat is het laatste dat in je opkomt. Ik ben blijven rijden en knokken en gehoopt nog een aantal UCI-punten mee naar huis te nemen om toch een betere startpositie te hebben voor volgend jaar."