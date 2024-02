Bondscoach komt met boodschap over Mathieu van der Poel die fans graag zullen horen

Vandaag staat het WK veldrijden op het programma. Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet voor de wereldtitel.

Het Tsjechische Tabor is vandaag het decor voor het WK veldrijden. Mathieu van der Poel kan er zijn zesde wereldtitel pakken. Een record is dat nog niet, dat staat op zeven wereldtitels van onze landgenoot Erik De Vlaeminck.

De voorbije weken was er te horen dat het voor Mathieu van der Poel wel eens zijn laatste cross zou kunnen zijn in Tabor. De Nederlander zou plannen hebben om de volgende jaren neen te zeggen tegen crossen in de winter.

Van der Poel gaat voor record aan wereldtitels

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt komt in een interview met Het Nieuwsblad echter met een ander verhaal. Precies het feit dat hij vandaag in Tabor aan de start staat toont heel veel over de ambities van Van der Poel.

“Mij vertelt het vooral hoe graag Mathieu dat record wil hebben. Die zeven van Erik De Vlaeminck”, is De Knegt heel er duidelijk. “Het leeft meer dan hij ons soms wil doen geloven. Als je ziet hoe oud en hoe goed hij is, is het bovendien een realistische doelstelling.”

Volgens De Knegt staan we daar veel te veel bij stil. Niemand dacht ooit dat iemand in de buurt van De Vlaeminck zou kunnen komen, maar dat kan vandaag realiteit worden. “Vandaag is er eentje bezig het onmogelijke te doen”, verklaart De Knegt nog.