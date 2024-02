Het grote geld ligt op tafel: nieuwe wielercompetitie heeft sponsor gevonden

Ondergaat het wielrennen de komende jaren een aardverschuiving? Het zou zo maar eens kunnen, zo was zaterdag te horen.

In oktober van vorig jaar was te horen dat enkele grote wielerploegen de handen in elkaar willen slaan om een eigen competitie uit de grond te stampen. De bedoeling is simpel: de ploegen willen meer geld verdienen.

Het is een feit dat het prijzengeld in de koers bijzonder beperkt is voor de wielerploegen. De grote winst wordt gemaakt door de organisatoren van de koersen, terwijl de ploegen en renners daar zelf maar weinig van meepikken. Zij halen hun inkomsten bij sponsors.

De nieuwe competitie zou uit nieuwe wedstrijden bestaan, al zouden ook bestaande koersen gevraagd worden om deel uit te maken van het nieuwe verhaal. Alleen ontbrak de grote sponsor om een dergelijke competitie uit de grond te stampen.

Vuelta, Tour en Giro niet mee aan tafel

Volgens ESPN is die sponsor er nu wel. Het zou gaan om Public Investment Fund, kortweg PIF. Niet toevallig komt dat bedrijf uit Saoedi-Arabië, het land dat de komende jaren miljarden tegen de sport wil aangooien. Zij zouden met 250 miljoen euro over de vloer komen.

Visma Lease a Bike en INEOS Grenadiers zouden de ploegen zijn die de nieuwe competitie uit de grond willen stampen, maar daar wil niemand reageren op het nieuws. De organisatoren van de drie grote rondes zouden echter niet in de gesprekken betrokken zijn op dit moment.