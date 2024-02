Thibau Nys ziet het heel groot op het WK veldrijden

Vandaag wordt het WK veldrijden gereden. Thibau Nys is één van de drie kopmannen binnen de Belgische ploeg en hij zit toch wel met enkele mooie dromen.

Thibau Nys werd al twee keer wereldkampioen in zijn nog prille carrière. Daar zou hij in het Tsjechische Tabor wel graag een eerste bij de elite aan willen toevoegen, maar met een topfavoriet als Mathieu van der Poel lijkt dat mission impossible te zijn.

De zoon van Sven Nys beseft maar al te goed hoe moeilijk dat wordt, niet alleen vandaag maar ook de komende jaren. Maar de droom is er wel. “Het is de bedoeling om daar ooit die trui bij de profs aan toe te voegen”, klonk het zeer erg ambitieus bij Nys in Het Nieuwsblad.

Al beseft hij zelf ook heel erg goed dat het tijd zal vragen om al zijn doelstellingen te verwezenlijken en misschien lukt het zelfs nooit om alles af te vinken wat hij wil afvinken op zijn bucket list met koersen.

Nys heeft lijstje dat hij wil afvinken

“Maar ik heb zowel op de weg als in het veld nog heel veel te bewijzen, er zijn nog heel wat zaken die ik moet afvinken. Ik zie mezelf die niet allemaal afvinken binnen nu en twee of drie jaar. Ik denk dus dat ik nog een paar jaar aan deze tafel zal zitten.”

En dromen mag zeker, ook als het over een WK veldrijden gaat zoals vandaag. Wie weet wordt Nys de komende jaren wel de nieuwe Van der Poel die alles zal domineren en treedt hij helemaal in de voetsporen van zijn pa. “Of ik vink ze wel af en blijf toch terugkomen, dat kan natuurlijk ook.”