Twee sprankeltjes hoop voor Belgen om wereldkampioen te worden voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel viert straks zijn zesde wereldtitel in het veld. Daar lijkt ondertussen niemand nog aan te twijfelen.

De statistieken en de dominantie van dit seizoen doen niemand twijfelen. Mathieu van der Poel volgt straks in Tabor zichzelf op als wereldkampioen veldrijden.

Jonas Creteur, sportjournalist bij Knack en zot van cijfermateriaal over de koers, ziet weinig mogelijkheden voor andere crossers om de wereldtitel te pakken. De omstandigheden spelen immers volledig in het voordeel van de Nederlander.

Het parcours in Tabor ligt Van der Poel als gegoten. “De specifieke plaats van de balken: bergop. Op dit WK hebben die de maximaal toegelaten lengte van 40 centimeter en door de vele regen en sneeuw ligt het parcours er zompiger bij dan verwacht. Van der Poel zal nog meer zijn pk’s kunnen uitspelen”, zegt Creteur in De Zondag.

WK veldrijden op 4 februari

Honderd procent kans is er niet, maar misschien zit het er wel heel dicht tegenaan. Al zijn er nog twee sprankeltjes hoop voor de Belgen om alsnog met de wereldtitel te gaan lopen. Zo is het tijdsverschil tussen plek één en twee in Tabor altijd heel erg klein.

“In de laatste zestien edities bedroeg het verschil er tussen de eerste en tweede nooit meer dan veertien seconden. Een lekke band of valpartij op een slecht moment, ver van de materiaalpost, kan ook voor Van der Poel dus een ramp betekenen.”

En dan is er nog het psychologische deel van de zaak volgens Creteur. Een WK op 4 februari. “Op die dag werd hij op het WK in Valkenburg in 2018 van het kastje naar de muur gereden door Van Aert”, al zal Van der Poel daar wellicht niet wakker van liggen, want Van Aert is er toch niet bij.